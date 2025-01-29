Изъятие военно-учетных документов: имеет ли ТЦК право на это

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны постоянно при себе иметь военно-учетный документ. Работники ТЦК в любой момент могут попросить у гражданина его предъявить.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, имеют ли право ТЦК забирать военно-учетный документ и что делать в таком случае.

Могут ли работники ТЦК забрать военно-учетный документ

"Военно-учетные документы являются личными документами военнообязанных, и их изъятие работниками ТЦК регулируется законодательством, но есть случаи, когда они не имеют на это права", - говорит юрист.

Когда закон разрешает работникам ТЦК изымать военно-учетный документ:

для сверки учетных данных;

для внесения изменений или уточнений в военно-учетный документ;

в случае вручения повестки.

"Изъятие военно-учетного документа должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия. Военнообязанному должны выдать расписку об изъятии", - отмечает Франчук.

Следует избегать изъятия военно-учетных документов без законных оснований. Все действия должны иметь юридическое обоснование и быть зафиксированы документально.

"Вы имеете право оставить военно-учетный документ у себя, если работники ТЦК не предоставляют письменных доказательств своих действий. В случае нарушения ваших прав не бойтесь отстаивать их юридически", - говорит эксперт.

Что делать, если документ требуют отдать без законных оснований

Если вы считаете, что у вас требуют военно-учетный документ без законных оснований, вы имеете право:

попросить работника ТЦК представиться и показать служебное удостоверение;

спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, предусмотренное законом;

требовать составления протокола об изъятии военно-учетного документа и выдачи вам расписки. Если военкомы отказываются предоставить протокол, зафиксируйте это на видео (это разрешено законодательством);

в случае несогласия с действиями работников ТЦК, вы можете обратиться с жалобой к высшему руководству ТЦК или в правоохранительные органы.

"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения относительно законности требования. Стоит также всегда сохранять копию военно-учетного документа", - говорит юрист.

В случае изъятия документа можно пожаловаться:

высшему руководству ТЦК;

Министерству обороны Украины;

правоохранительным органам (полиция, прокуратура);

суду.

Что говорит законодательство об изъятии военно-учетного документа

Вопрос изъятия военно-учетного документа работниками ТЦК регулируется несколькими нормативно-правовыми актами, среди которых Закон Украины "О военной обязанности и военной службе". Статья 22 этого Закона определяет обязанности военнообязанных, в частности, по хранению военно-учетных документов и предъявлению их по требованию соответствующих должностных лиц.

"В то же время, этот Закон не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы", - отмечает Франчук.

Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" детализирует процедуру военного учета и определяет формы военно-учетных документов. А также устанавливает обязанности должностных лиц по военному учету, однако не содержит прямой нормы об изъятии военно-учетных документов работниками ТЦК.

Также есть инструкция о порядке учета, хранения и выдачи военных билетов офицеров запаса и бланков военных билетов в военных комиссариатах. Она хотя и касается военных билетов офицеров запаса, может содержать аналогичные нормы по другим военно-учетным документам. Инструкция может предусматривать случаи и порядок изъятия военных билетов, в частности, для сверки учетных данных, внесения изменений или уточнений.

"Итак, законодательство не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы у военнообязанных. В то же время, существует практика временного изъятия документов для сверки данных, внесения изменений или вручения повестки. В таких случаях изъятие должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия, а военнообязанному должны выдать расписку", - говорит Франчук.