Чи має Україна план "Б", якщо Байден не підтримає перший: відповідь Зеленського

Україна ніколи не мала плану "А" щодо перемоги у війні з Росією. Попередній план був направлений на те, щоб не допустити повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Що стосується нашого плану. Мені вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план "Б"? Я відверто абсолютно відповів, що ми уже в плані "Б". Ми в ньому живемо і боремося", - сказав президент.

Як пояснив Зеленський, Україна ніколи не мала плану "А", бо попередній план був не допустити повномасштабного вторгнення Росії.

"План "А" був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати РФ, щоб вона боялася навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані існуємо і живемо", - додав глава держави.