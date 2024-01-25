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Чи має Україна кошти на пенсії та допомогу: відповідь Мінсоцполітики

Фото: Пенсії в Україні будуть виплачуватися незалежно від міжнародної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Виплата пенсій в Україні значною мірою покривається відрахуваннями працюючих громадян до Пенсійного фонду. На соціальні допомоги йдуть кошти міжнародних партерів.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її заяву в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про виплату пенсій, то ми орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз в принципі покриває видатки на наші пенсії за віком", - сказала вона.

За її словами, додатковий трансферт з бюджету для ПФУ потрібен, але цей ресурс також не залежить від міжнародної допомоги, а лише від платників податків, зокрема, військових, які сплачують ці кошти.

"Коли ми говоримо про інші соціальні видатки, то вони залежать від міжнародної допомоги", - сказала вона та відзначила, що наприкінці 2023 року Японія надала 1,2 млрд доларів, які підуть на допомоги найбільш уразливим категоріям протягом грудня минулого року та січня-лютого цього року.

Жолнович повідомила, що уряд має "запас коштів також у березні, які дозволять нам вчасно виконувати всі зобов’язання, незалежно від інших обставин".

Міністр сказала, що низка європейських країн, зокрема Велика Британія та країни Скандинавії задекларували фінансову підтримку Україні, яка надійде незалежно від пакету ЄС на 50 млрд євро.

Жолнович також розповіла, що Мінсоцполітики скоротило частину програм соціальної підтримки, зокрема, на санаторно-курортне лікування та закупівлю автомобілів.

Бюджет ПФУ

Нагадаємо, у 2023 році до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 млрд гривень.

Власні доходи ПФУ склали 489,0 млрд гривень (з яких 24,2 млрд гривень - державного бюджету єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску); кошти держбюджету на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів ПФУ - 249,4 млрд гривень, кошти на виплату пільг і житлових субсидій - 35,5 млрд гривень.

Відзначимо, усі податки в Україні йдуть на сектор безпеки та оборони. Соціальні видатки фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

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