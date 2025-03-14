Чи кажуть США, які можуть бути сильні кроки проти Росії: відповідь Зеленського

"Те, що обговорювалось на різних рівнях між нами - Америка буде готова застосувати максимальні додаткові санкці (проти Росії - ред.)", - сказав Зеленський.

На його думку, "так само ми будемо говорити про те, чи може бути сильна допомога Україні".

Поки що розблокований обмін розвідданими та розблокована допомога, яка йшла. Поки що ми не говоримо про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів", - зазначив президент.