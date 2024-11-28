Чи існують системи ППО, які можуть знищувати 100% цілей: відповідь експерта

Українська ППО

Зазначимо, що за час повномасштабної війни з Росією Україна створила унікальну систему протиповітряної оборони - у жодній країні світу немає такого розмаїття засобів ППО. І свою ефективність вона доводить, збиваючи все, що може дістати: від дронів-камікадзе до балістичних ракет.

Докладніше про те, які системи прикривають українське небо та чому неможливо досягти стовідсоткового захисту, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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