Есть ли системы ПВО, которые могут уничтожать 100% целей: ответ эксперта

Украинская ПВО

Отметим, что за время полномасштабной войны с Россией Украина создала уникальную систему противовоздушной обороны - ни в одной стране мира нет такого разнообразия средств ПВО. И свою эффективность она доказывает, сбивая все, что может получить: от дронов-камикадзе до баллистических ракет.

Более подробно о том, какие системы прикрывают украинское небо и почему невозможно достичь стопроцентной защиты, - читайте в материале РБК-Украина.

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