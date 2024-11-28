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Чи існують системи ППО, які можуть знищувати 100% цілей: відповідь експерта

Четвер 28 листопада 2024 18:57
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Чи існують системи ППО, які можуть знищувати 100% цілей: відповідь експерта Фото: система ППО Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Олексій Гетьман

Не існує систем протиповітряної оборони, які б могли знищувати 100% цілей. Навіть ЗРК Patriot здатний збивати максимум 70% ракет.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Експерт пояснив, що є певна можливість ППО. Вона прописана в тактико-технічних характеристиках будь-якого ЗРК.

За його словами, немає ЗРК, які можуть знищити 100% цілей.

"Навіть Patriot, якщо знищується ціль однією ракетою, то ймовірність 70%, якщо масований нальот, то вона падає до 40-60%. Тому і стріляють 2-3 ракетами, щоб збільшити ймовірність враження цілей. 2-3 ракетами ймовірність піднімається за 90%, але до 100% ніколи не піднімалася", - зазначив Гетьман.

Українська ППО

Зазначимо, що за час повномасштабної війни з Росією Україна створила унікальну систему протиповітряної оборони - у жодній країні світу немає такого розмаїття засобів ППО. І свою ефективність вона доводить, збиваючи все, що може дістати: від дронів-камікадзе до балістичних ракет.

Докладніше про те, які системи прикривають українське небо та чому неможливо досягти стовідсоткового захисту, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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