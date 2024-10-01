Готовят ли россияне масштабное наступление с целью захвата Запорожья: оценка эксперта

Российская армия активизировалась в запорожском направлении. Но масштабного наступления в целях захвата Запорожья не будет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов ".

На днях стало известно о возможной активизации россиян еще на одном участке. По словам Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, противник взимает личный состав и готовится к штурмам в Запорожском направлении.

"Возможно, пойдут вперед, но на отдельных локациях. В районе Роботинского выступа, на Гуляйпольском или Времевском направлениях. Но не будет какого-то масштабного наступления, например, с целью захвата Запорожья", - считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отмечается в материале, противник идет вперед по всему фронту в Украине. Потому что понимает: как только изменятся погодные условия, наступать будет сложно.

Ситуация в Запорожье

Напомним, на прошлой неделе российская армия начала атаки в Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин россияне провели определенные изменения в модификации управляемых авиационных бомб. Теперь они могут долетать до центра Запорожья.

Волошин также заявил о подготовке российских войск к штурмовым действиям в Запорожском направлении. Волошин отметил, что разведка и военные знают о планах россиян штурмовать. В частности, подготовка ведется в районе Приютного. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время в Запорожском направлении может начаться обострение ситуации. По словам Волошина, российские войска активно опрокидывают технику и личный состав на Запорожское направление.