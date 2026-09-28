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Чи готуватися до життя без інтернету: що сказав Корецький після ударів по дата-центрах

05:34 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (Getty Images)

Ризики для цифрової та комунікаційної системи України залишатимуться високими до завершення бойових дій - Росія вже завдає ударів по українських дата-центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького в етері телемарафону.

Питання захисту дата-центрів і мобільного зв'язку вже розглядали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни", - наголосив він.

За словами Корецького, при побудові системи захисту інтернет-інфраструктури потрібно виходити з найгіршого можливого сценарію.

Прем'єр запевнив: щоб Росія не змогла залишити країну без зв'язку, держава поєднує кілька гнучких підходів - від прямого захисту об'єктів до нестандартних рішень.

"Щось має бути під землею, щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось - всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе - це факт", - підсумував голова Кабміну.

Нагадаємо, 27 вересня Росія виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України - російська влада фактично визнала, що почала завдавати ударів по українських дата-центрах.

До речі, РБК-Україна також зібрало все, що відомо про наслідки російських атак на дата-центри Києва.

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Сергій Корецькийзв'язокІнтернетВійна в Україні