Чи готує РФ наступ на півдні: що каже Гуменюк

"Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації, це означає, що в них не все дуже гарно та спокійно в їх війську і це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям призводять до великих втрат. І ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовно перенесли ближче до сходу. Навіть в нашій зоні відповідальності більше штурмової активності в напрямку Старомайорського, ближче все ж таки до Донецької області", - розповіла вона.

РФ активізувала штурми в районі Старомайорського Запорізької області (deepstatemap.live)

Цоьму підтвердженням є і те, за словами спікера, що минулої доби спостерігався один штурм в районі Роботиного і сім - в районі Старомайорського.

"Це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку росіяни поки не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, БАГИ, мотоцикли. А в цьому сенсі (наступу, - ред) техніка до чогось готується", - зазначила Гуменюк.

Що стосується техніки, то вона додала, що українські сили оборони знають її сконцентровану кількість, розуміють резерви, які у ворога розподілені різними ешелонами, бо вони не всю техніку зосереджують ближче до лінії фронту.

"Розташовані вони там вже довготривалий час і мали можливість облаштувати собі місця збереження техніки. І саме тому зараз важлива наша далекобійна робота, яка знищить ворожий потенціал до того, як ворог використає його у наступі. Тому ми продовжуємо точкову роботу по глибоким тилам ворога для того, щоб йому не було що підтягувати як ресурс", - пояснила Гуменюк.