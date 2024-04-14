Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк

На юге оккупанты перенесли свою активность на восток, в район Старомайорского. При этом бронетехнику россияне пока не применяют и поэтому не исключено, что она "к чему-то готовится".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Мы видим, что они проводят мощные ротации, это значит, что у них не все очень хорошо и спокойно в их войске и это мы знаем из-за того, что результаты нашего противодействия их штурмовым действиям приводят к большим потерям. И мы сейчас наблюдаем, что активность они акцентированно перенесли ближе к востоку. Даже в нашей зоне ответственности больше штурмовой активности в направлении Старомайорского, ближе все же к Донецкой области", - рассказала она.
РФ активизировала штурмы в районе Старомайорского Запорожской области (deepstatemap.live)
Этому подтверждением является и то, по словам спикера, что за прошедшие сутки наблюдался один штурм в районе Работино и семь - в районе Старомайорского.
"Это большая разница и концентрация врага. Но характерно то, что бронетехнику россияне пока не применяют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства, БАГИ, мотоциклы. А в этом смысле (наступления, - ред) техника к чему-то готовится", – отметила Гуменюк.
Что касается техники, то она добавила, что украинские силы обороны знают ее сконцентрированное количество, понимают резервы, которые у врага распределены разными эшелонами, потому что они не всю технику сосредоточивают ближе к линии фронта.
"Располагаются они там уже долгое время и имели возможность обустроить себе места сохранения техники. И именно поэтому сейчас важна наша дальнобойная работа, которая уничтожит враждебный потенциал до того, как враг использует его в наступлении. Поэтому мы продолжаем точечную работу по глубоким тылам врага для того, чтобы ему нечего было подтягивать как ресурс", - пояснила Гуменюк.
Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг активно атакует позиции ВСУ на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Также Сырский назвал причину, по которой РФ удается добиваться тактического успеха.
Отметим, за сутки украинские военные отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.
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