Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк

"Мы видим, что они проводят мощные ротации, это значит, что у них не все очень хорошо и спокойно в их войске и это мы знаем из-за того, что результаты нашего противодействия их штурмовым действиям приводят к большим потерям. И мы сейчас наблюдаем, что активность они акцентированно перенесли ближе к востоку. Даже в нашей зоне ответственности больше штурмовой активности в направлении Старомайорского, ближе все же к Донецкой области", - рассказала она.

РФ активизировала штурмы в районе Старомайорского Запорожской области (deepstatemap.live)

Этому подтверждением является и то, по словам спикера, что за прошедшие сутки наблюдался один штурм в районе Работино и семь - в районе Старомайорского.

"Это большая разница и концентрация врага. Но характерно то, что бронетехнику россияне пока не применяют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства, БАГИ, мотоциклы. А в этом смысле (наступления, - ред) техника к чему-то готовится", – отметила Гуменюк.

Что касается техники, то она добавила, что украинские силы обороны знают ее сконцентрированное количество, понимают резервы, которые у врага распределены разными эшелонами, потому что они не всю технику сосредоточивают ближе к линии фронта.

"Располагаются они там уже долгое время и имели возможность обустроить себе места сохранения техники. И именно поэтому сейчас важна наша дальнобойная работа, которая уничтожит враждебный потенциал до того, как враг использует его в наступлении. Поэтому мы продолжаем точечную работу по глубоким тылам врага для того, чтобы ему нечего было подтягивать как ресурс", - пояснила Гуменюк.