Чи готовий Київ до надзвичайних ситуацій у разі погіршення якості води: оцінка КМДА

Він наголосив, що у столиці ситуація стосовно води повністю під контролем й на даний час не викликає ніяких занепокоєнь.

За його словами, з 14 серпня фахівці почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території РФ і яка пов'язана з викидом хімічних речовин в річку Сейм.

"З цього моменту на рівні міста зібрано і працює в цілодобовому режимі працює оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень стосовно якості води в річці Десна, річці Дніпрі й тим паче в акваторії на території нашого міста", - сказав представник КМДА.

Посадовець додав, що результати аналізів не викликають занепокоєння. Як підкреслив Ткачук, фахівці чітко знають, де знаходиться ця пляма та як вона рухається.

"Було декілька комісій техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічної режиму очистки води. Тому повністю вся наша система готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути, пов'язаних з погіршенням води", - додав Ткачук.

Характер забруднення річок

Генеральний директор "Київводоканал" Олег Лисюк підтвердив, що сталося органічне забруднення річок. За його словами, це могли бути відходи з цукрового заводу.

"Дійсно, з цукрового скоріш за все заводу, відходи від цього виробництва. Це дійсно рослинного походження і це органіка. Більш того, ми співпрацюємо з профільними лабораторіями, інститутами, які досліджують якість води. Ні пестицидів, ні перевищення, ні токсинів, з Міноборони підключалися лабораторії. Ніяких інших речовин у воді нема. Тому це органіка звичайна. Просто її кількість настільки велика, що вона поглинає кисень у воді", - сказав він.