Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування

За даними опитування, 69% вважають, що люди готові терпіти теперішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України у війні.

Ще 23,9% переконані, що готові терпіти теперішні та майбутні проблеми, але лише обмежений час.

Лише 4,6% респондентів сказали, що люди не готові терпіти ці труднощі вже зараз.

Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.