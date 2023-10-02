Чи готова Росія до 2024 року і затяжної війни: оцінки експертів

Не факт, що Захід послабить підтримку України

Європейські партнери і США, як і раніше, віддані підтримці України як на полі бою, так і у фінансовому плані. Але проступають деякі ознаки втоми. Зокрема, нещодавня сварка з Польщею щодо зернового експорту показала, що Київ вразливий перед політичними настроями серед країн-союзниць.

Крім того, допомога Україні залишається спірним питанням на тлі майбутньої виборчої компанії в США. Ультраправі республіканці блокують додаткові мільярди доларів, і в ухвалені, щоб уникнути "шатдауну", бюджетні законопроєкти про фінансування не включили гроші для Києва.

"Найімовірніше, 2024-й буде роком політичної турбулентності у США, але не факт, що Захід послабить підтримку України", - сказав Олександр Мусієнко.

РФ хоче мати можливість вести війну незалежно від ситуації на фронті

"Ми розуміємо, що ситуація з виборами так чи інакше буде вносити певні корективи. Але як мені здається, принаймні судячи з того, як запускається оборонна індустрія країн-партнерів, на 2024 рік підтримка буде. Адже чимало вже задекларовано: постачання літаків, я думаю, отримаємо ATACMS із касетними боєприпасами та інші види озброєнь. Це заявляється на весну, а можливо й на раніше. Думаю, все це точно дасть нам можливість протриматися наступного року", - зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Інтенсивність і тривалість військових дій в Україні не меншою мірою залежить і від готовності Росії. У країні-агресорі досі немає суспільного запиту на припинення війни, а високі ціни на нафту допомагають згладити удар по доходах для економіки. На наступний рік РФ виділить щонайменше 6% ВВП на свою армію, а міністр оборони Сергій Шойгу обмовився про план "з досягнення намічених цілей" до 2025 року.

За словами Мусієнка, Москва закладає все, щоб забезпечити можливість вести війну навіть незалежно від ситуації на фронті.

Чи готова Росія підтримувати інтенсивність війни ще два-три роки

"Їм потрібно вести війну. Якщо вони її закінчать зараз, це означатиме крах Росії і поразку Путіна. Я думаю, вони готуються за будь-яку ціну стримати український контрнаступ у 2024 році. Не впевнений, що це вдасться, але вони активно збільшують витрати на наступний рік, щоб затягнути бойові дії щонайменше до президентських виборів у США", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Складно сказати, чи готова Росія підтримувати інтенсивність ще два-три роки. Однак є непрямі ознаки, що ні. Наприклад, засоби ураження часів Другої світової війни, які вона перекидає на фронт.

"Про яку затяжну війну можна говорити? Ми бачимо гаубиці Д-1, дивізійні гармати Д-44, танки Т-54, Т-55 і Т-62. Ми бачимо МТЛБ - транспортні тягачі, на яких встановлені флотські бомбомети або флотські автоматичні гармати. Про який потенціал і затяжну війну можна говорити? Росія деградує. Зараз російська армія багато в чому схожа на сирійську. Кожен місяць війни знижує якість російської зброї. Якщо вони почали використовувати те, що залишилося після Другої світової, це вже багато про що говорить", - резюмував Олександр Коваленко.

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