Чи є у Зеленського конфлікт із Залужним та чому вибори "не на часі": інсайди РБК-Україна

Про вибори

Три тижні тому співрозмовники РБК-Україна у команді влади почали говорити про президентські вибори у березні 2024-го з більшою визначеністю – здавалось, неофіційну кампанію вже запущено. А профільний комітет Ради навіть підготував законопроект про те, на яких територіях можна буде проводити голосування. Але після звернення президента Володимира Зеленського 6 листопада, де він прямо сказав про недоречність проведення виборів зараз, цю тему з порядку денного знято як мінімум до майбутньої весни.

У команді президента, за інформацією РБК-Україна, були різні точки зору щодо проведення виборів. Якби вони відбулися у березні – Зеленський би фактично гарантував собі новий президентський термін, оскільки реальних конкурентів серед політиків він зараз не має.

Але провести демократичні вибори за умов війни, масової міграції українців, тривог тощо неймовірно складно. До того ж виборча кампанія різко загострила б усі поточні протиріччя в українському суспільстві.

"У результаті всі ці аргументи переважили інший аргумент, який також озвучують у президентській команді: чим більше часу пройде, тим складніше буде Зеленському переобратися (якщо, звичайно, війна не закінчиться абсолютною і безкомпромісною перемогою України)", – йдеться у матеріалі.

Про Зеленського та Залужного

Стаття головнокомандувача Валерія Залужного в TIME про те, що війна в Україні набула позиційного характеру, викликала різку реакцію з боку Банкової. За інформацією РБК-Україна, в Офісі президента були в курсі того, що Залужний має намір випустити такий матеріал, але не знали його змісту.

"Заяви Залужного викликали досить різку реакцію на Банковій. Їх жорстко розкритикував заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, свою посаду раптово втратив командувач сил ССО Віктор Хоренко, причому, за інформацією РБК-Україна, Залужного про це до відома заздалегідь не поставили. Ряд джерел виданния кажуть, що ключова причина цієї відставки – непублічний конфлікт екс-командувача ССЩ з одним із заступників Андрія Єрмака, Романом Машовцем, відповідальним за військовий напрямок у ОП", – йдеться в статті РБК-Україна.

Джерела видання підтверджують, що відносини між Зеленським та Залужним останнім часом погіршилися – хоч не так сильно, як про це пишуть окремі західні ЗМІ.

"Ми бачимо, яка ситуація, виник запит на зраду. Шукають винних. Між Зеленським та Залужним справді охолонули стосунки. Але річ у тому, що вони в такому стані можуть співіснувати довго – давайте згадаємо приклад Порошенка та Гройсмана", – каже співрозмовник РБК- Україна у президентському оточенні.

Співрозмовники видання у "Слузі народу" також упевнені, що на протиріччях між президентом та головкомом активно грає і політична опозиція, зокрема Петро Порошенко та його соратники. Їхнє завдання, вважають у СН, – створити Залужному максимальну політичну суб'єктність.

При цьому, за інформацією всіх джерел РБК-Україна у різних таборах та структурах, наразі йти в політику Залужний не планує.

"У свою чергу, у президентській команді визнають: Залужний – загалом хороший воєначальник, хоча низка проблем у військах, наприклад, з Медичними силами, залишалися хронічно невирішеними (увечері 19 листопада Зеленський змінив їхнє керівництво). Але звільнити його зараз – значить, автоматично дати йому суттєвий стартовий бонус на випадок ймовірної політичної кар'єри, на додаток до поточної популярності", – йдеться у статті.

Про допомогу Заходу

Для України останнім часом складається невигідна зовнішня кон'юнктура: криза у Палаті представників Конгресу США, війна у Секторі Газа, вибори у Словаччині. Хоча безпосередньо впливати на ці процеси Київ не може, зовнішньополітичну риторику все ж таки треба підкоригувати.

"Загалом підхід, що добре зарекомендував себе торік, – нетрадиційна, "агресивна" дипломатія (паралельно з "позитивом" для внутрішньоукраїнської аудиторії) – очевидно, не працює. Наприклад, Німеччину минулого року такими методами все ж таки вдалося розворушити, а ось на Вільнюському саміті НАТО влітку цього року різкий тон Зеленського мало не спрацював у мінус", – йдеться у статті.

За підсумками спілкування з різними західними дипломатами РБК-Україна дійшла висновку, що допомога нашій країні справді триватиме і наступного року. Хоча даватиметься вона з більшими труднощами, ніж зараз, головна загроза – президентська кампанія в США, що набирає хід, і перспектива перемоги Дональда Трампа (хоча Київ уже почав шукати підходи до представників Республіканської партії). І загалом, на думку всіх співрозмовників видання, 2024-й виявиться для України важчим, ніж нинішній рік.

"До весни все залишатиметься як є: і всередині країни, і на фронті, і на Заході. Відбиватимемося від обстрілів і слідкуватимемо за американською політикою – для нас вона зараз важливіша, ніж наша", – сказав РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні. .