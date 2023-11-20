Есть ли у Зеленского конфликт с Залужным и почему выборы "не ко времени": инсайды РБК-Украина

О выборах

Три недели назад собеседники РБК-Украина во команде власти стали говорить о президентских выборах в марте 2024-го с большей определенностью – казалось, неофициальная кампания уже запущена. А профильный комитет Рады даже подготовил законопроект о том, на каких территориях можно будет проводить голосование. Но после обращения президента Владимира Зеленского 6 ноября, где он прямо сказал о неуместности проведения выборов в нынешнее время эта тема с повестки дня снята как минимум до будущей весны.

В команде президента, по информации РБК-Украина, были разные точки зрения на счет проведения выборов. Если бы они состоялись в марте – Зеленский бы фактически гарантировал себе новый президентский срок, поскольку реальных конкурентов среди политиков у него сейчас нет.

Но провести демократические выборы в условиях войны, массовой миграции украинцев, тревог и т.д. невероятно сложно. К тому же, избирательная кампания резко обострила бы все текущие противоречия в украинском обществе.

"В итоге, все эти аргументы перевесили другой аргумент, который также озвучивают в президентской команде: чем больше времени пройдет, тем сложнее будет Зеленскому переизбраться (если, конечно, война не закончится абсолютной и бескомпромиссной победой Украины)", – говорится в материале.

О Зеленском и Залужном

Статья главнокомандующего Валерия Залужного в TIME о том, что война в Украина приобрела позиционный характер, вызвала резкую реакцию со стороны Банковой. По информации РБК-Украина, в Офисе президента были в курсе того, что Залужный собирается выпустить такой материал, но не знали его содержания.

"Заявления Залужного вызвали довольно резкую реакцию на Банковой. Их жестко раскритиковал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, своей должности внезапно лишился командующий сил ССО Виктор Хоренко, причем, по информации РБК-Украина, Залужного об этом в известность заранее не поставили. Ряд источников издания говорят, что ключевая причина этой отставки – непубличный конфликт экс-командующего ССО с одним из замов Андрея Ермака, Романом Машовцем, ответственным за военное направление в ОП", – говорится в статье РБК-Украина.

Источники издания подтверждают, что отношения между Зеленским и Залужным в последнее время ухудшились – хотя не так сильно, как об этом пишут отдельные западные СМИ.

"Мы видим, какая ситуация, возник запрос на зраду. Ищут виновных. Между Зеленским и Залужным действительно охладились отношения. Но дело в том, что они в таком состоянии могут сосуществовать долго – давайте вспомним пример Порошенко и Гройсмана", – говорит собеседник РБК-Украина в президентском окружении.

Собеседники издания в "Слуге народа" также уверены, что на противоречиях между президентом и главкомом активно играет и политическая оппозиция, в частности, Петр Порошенко и его соратники. Их задача, считают в СН, – создать Залужному максимальную политическую субъектность.

При этом, по информации всех источников РБК-Украина в разных лагерях и структурах, на данный момент идти в политику Залужный не планирует.

"В свою очередь, в президентской команде признают: Залужный – в целом хороший военачальник, хотя ряд проблем в войсках, например, с Медицинскими силами, оставались хронически нерешенными (вечером 19 ноября Зеленский поменял их руководство). Но уволить его сейчас – значит, автоматически дать ему существенный стартовый бонус на случай вероятной политической карьеры, в прибавок к текущей популярности", – говорится в статье.

О помощи Запада

Для Украины в последнее время складывается невыгодная внешняя конъюнктура: кризис в Палате представителей Конгресса США, война в Секторе Газа, выборы в Словакии. Хотя напрямую влиять на эти процессы Киев не может, внешнеполитическую риторику все же надо подкорректировать.

"В целом хорошо зарекомендовавший себя в прошлом году подход – нетрадиционная, "агрессивная" дипломатия (параллельно с "позитивом" для внутриукраинской аудитории) – очевидно, не работает. Например, Германию в прошлом году такими методами все же удалось расшевелить, а вот на Вильнюсском саммите НАТО летом этого года резкий тон Зеленского едва не сработал в минус", – говорится в статье.

По итогам общения с различными западными дипломатами РБК-Украина пришло к выводу, что помощь нашей стране действительно продолжится и в следующем году. Хотя даваться она будет с большим трудом, чем сейчас, главная угроза – набирающая ход президентская кампания в США и перспектива победы Дональда Трампа (хотя Киев уже начал искать подходы к представителям Республиканской партии). И в целом, по мнению всех собеседников издания, 2024-й окажется для Украины более тяжелым, чем нынешний год.

"До весны все будет оставаться как есть: и внутри страны, и на фронте, и на Западе. Будем отбиваться от обстрелов и следить за американской политикой – для нас она сейчас важнее, чем наша", – сказал РБК-Украина собеседник в президентском окружении.