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Чи є загроза затоплення через пошкодження дамби Каховської ГЕС: оцінка розвідки Британії

Фото: пошкодження дамби Каховської ГЕС поки не несе загрози (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра у Херсонській області, пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Наразі ці ушкодження не несуть загрози затоплення територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії ц Twitter.

У британській розвідці зазначили, що Каховська дамба є однією з двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро. ЗСУ ще з серпня завдавали високоточних ударів по переправі, аби відрізати логістику ворога.

Проте 11 листопада окупанти, втікаючи, підірвали міст, щоб перешкодити майбутньому контрнаступу українських військ. У результаті три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, тому пересуватися нею стало неможливо.

"Проте три водозливні шлюзи під цією ділянкою дамби залишилися в основному неушкодженими. Нинішній рівень загрози навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно супутник зафіксував нові ушкодження греблі у Новій Каховці.

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