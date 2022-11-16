Чи є загроза затоплення через пошкодження дамби Каховської ГЕС: оцінка розвідки Британії

Росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра у Херсонській області, пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Наразі ці ушкодження не несуть загрози затоплення територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії ц Twitter.

У британській розвідці зазначили, що Каховська дамба є однією з двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро. ЗСУ ще з серпня завдавали високоточних ударів по переправі, аби відрізати логістику ворога.

Проте 11 листопада окупанти, втікаючи, підірвали міст, щоб перешкодити майбутньому контрнаступу українських військ. У результаті три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, тому пересуватися нею стало неможливо.

"Проте три водозливні шлюзи під цією ділянкою дамби залишилися в основному неушкодженими. Нинішній рівень загрози навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - йдеться у повідомленні.