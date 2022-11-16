Чи є загроза затоплення через пошкодження дамби Каховської ГЕС: оцінка розвідки Британії

Росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра у Херсонській області, пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Наразі ці ушкодження не несуть загрози затоплення територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії ц Twitter.
У британській розвідці зазначили, що Каховська дамба є однією з двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро. ЗСУ ще з серпня завдавали високоточних ударів по переправі, аби відрізати логістику ворога.
Проте 11 листопада окупанти, втікаючи, підірвали міст, щоб перешкодити майбутньому контрнаступу українських військ. У результаті три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, тому пересуватися нею стало неможливо.
"Проте три водозливні шлюзи під цією ділянкою дамби залишилися в основному неушкодженими. Нинішній рівень загрози навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно супутник зафіксував нові ушкодження греблі у Новій Каховці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.