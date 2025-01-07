Чи є загроза вторгнення в Україну білоруських військ: у ЦПД відповіли

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Туди було перекинуто додаткові війська.

Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

Також відомо, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

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