Чи є загроза прориву фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки: оцінка експертів

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що в оперативному відношенні Мар'їнка не відіграє великої ролі. На його думку, росіянам потрібен напрямок, тому захоплення цього міста важливе для окупантів.

Зараз Мар'їнка більше схожа на руїни, битва за неї точиться вже довгі місяці. На початку місяця російська пропаганда поспішила оголосити про чергову перемогу і захоплення міста. Проте відомо, що на західній околиці все ще стоять Сили оборони України.

На думку майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, утримання руїн за будь-яку ціну не має великого стратегічного сенсу. За словами експерта, якщо доведеться відійти, то принципових змін на східному фронті від Куп'янська до Вугледара не станеться.

"Оборона зміститься на захід, там багато позицій. Куди саме, вирішуватимуть штаби Східного угруповання. Але ні захоплення Авдіївки, ні захоплення Мар'їнки не означатимуть прорив лінії фронту. Можливо, буде як із Бахмутом. Окупанти його захопили, а далі все – фактично без просування вже кілька місяців", - зазначив Гетьман.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

Вчора, 3 грудня, воїни 47 окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території Авдіївського коксохімічного заводу. Вони наголосили, що завод контролюють ЗСУ.