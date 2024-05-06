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Чи є загроза підтоплення станції метро "Поштова площа"в Києві: відповідь КМДА

Україна, Понеділок 06 травня 2024 15:18
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Чи є загроза підтоплення станції метро "Поштова площа"в Києві: відповідь КМДА Фото: "Поштова площа" поки що затоплена не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станція "Поштова площа" у Києві та перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, станція "Поштова площа" працює у звичайному режимі як для перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

"Міська влада закликає диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, а медіа - використовувати інформацію перевірену та з офіційних джерел. Подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогу в інформаційній війні", - йдеться в повідомленні.

Підтоплення метро

Нагадаємо, у грудні 2023 року через підтоплення закрили рух синьою гілкою метро між станціями "Деміївська" та "Теремки" в Києві. Зараз тунель ремонтують.

Чи є загроза підтоплення станції метро &quot;Поштова площа&quot;в Києві: відповідь КМДА

Крім того, планується ремонт між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" на цій самій лінії, на Подолі. Проте повністю зупиняти поїзди не збираються. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Нова схема передбачатиме довші інтервали між поїздами, тому організують додаткові маршрути наземного транспорту.

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