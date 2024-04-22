У Києві планують ремонт тунелю між двома станціями метро: чи зупинять рух поїздів

У Києві планують капітальний ремонт тунелю між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка". Повністю зупиняти поїзди не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Як зазначається в повідомленні, станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

"Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проектні рішення визначать після державної експертизи", - повідомили в прес-службі.

У КМДА додали, що наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

"Київський метрополітен завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро", - додали в прес-службі.

Ремонт тунелю

Минулого року заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що на ділянці між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" київського метрополітену просідає тунель.

Водночас рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.