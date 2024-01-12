Чи є загроза наступу на Харків з боку Бєлгорода: відповідь ОВА

"Щодо півночі і відповідно Білгородського напрямку. Сил достатніх для проведення штурмових та наступальних дій на цьому напрямку у бік Харкова наразі там ми не спостерігаємо. Так, там сили є певні, але вони скоріше демонстраційний носять характер, щоб показати свою присутність", - сказав він.

За його словами, у Бєлгородській області ворог імітує активність, щоб відвернути увагу. Також Синєгубов зазначив, що було зафіксоване приземлення вантажних літаків Іл на території РФ.

"На території РФ фіксували приземлення літаків Іл, але вони привезли не війська, а ракети С-300, якими били по Харкову. Слідкуємо за ворогом 24/7. У окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку", - додав він.

Синєгубов закликав жителів Харкова не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки тривають хаотичні обстріли цивільної інфраструктури.

Також голова Харківської ОВА повідомив про зменшення кількості ворожих атак на Куп'янському напрямку, але противник продовжує накопичувати сили.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції в районі міста Куп'янськ 9 січня.

Додамо, військові експерти не виключають того, що ЗСУ можуть готувати потужну відповідь РФ в районі Куп'янська.