Чи є загроза масштабного наступу росіян на півдні України: що кажуть у ЗСУ

"Ситуація на всьому Південному напрямку доволі непроста, хоча там немає такої кількості бойових зіткнень, як на деяких інших напрямках. Проте у нас постійно тривають обстріли, противник постійно завдає ракетних, авіаційних ударів, ударів безпілотними літальними апаратами, постійно ведеться контрбатарейна боротьба", - розповів Волошин.

За його словами, однією з найбільш гарячих ділянок лінії бойового зіткнення є ділянка в напрямку від Приютного до Великої Новосілки, а також поблизу Оріхова та Гуляйполя.

"Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови та постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону і прибережних населених пунктах", - додав речник.

Він також зазначив, що напруженою є обстановка вздовж узбережжя Дніпра у Дніпропетровській області, в районах Нікополя та Марганця.

"Противник проводив наступальні дії та намагався взяти під контроль Вугледар. Після того, як він на цьому напрямку мав певні успіхи, противник зараз проводить перегрупування і буде здійснювати штурмові дії на інших напрямках. Зокрема, зараз почав на напрямку Приютне - Велика Новосілка", - додав Волошин.

Крім того, за його словами, ворог також перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції та готується до ведення штурмових дій поблизу Роботиного.

"Також перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра, на Херсонському напрямку. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій", - припустив речник.

При цьому Волошин наголосив, що наразі не йдеться про суттєве нарощення сил ворога на півдні шляхом залучення резервів, а про формування штурмових підрозділів з живої сили вже наявних у противника з’єднань.

"Ці штурмові підрозділи формуються з тих з’єднань, які діють на цьому напрямку. У кожному з таких з’єднань є свої штурмові групи. Особовий склад цих штурмових груп вони перекидають на передові позиції для того, щоб розпочинати штурмові дії малими групами піхоти. Мови про те, що формуються великі наступальні з’єднання не йде", - розповів він.