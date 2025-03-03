Чи є спад бойових дій з боку Росії: що кажуть у ГУР

Деякі військові оглядачі та OSINT-канали зазначають зменшення кількості атак і штурмових дій на фронті, а також спостерігають спад динаміки просування російських військ. Однак, за словами Вадима Скібіцького, зменшення активності не свідчить про зміни у стратегії ворога.

"Ми фіксуємо зменшення і активності бойових дій, і насамперед зменшення боєзіткнень. Але угруповання їхніх військ все одно залишається потужним – це понад 620 тисяч військовослужбовців збройних сил Російської федерації, які розміщені на наших тимчасово окупованих територіях, в Курській області", - зазначив генерал.

Він також наголосив, що Росія використовує цей час для перегрупування, поповнення бойових втрат, а також для підготовки до подальших наступальних дій, зокрема через планування і підготовку особового складу та постачання боєприпасів.

За словами Скібіцького, на активність бойових дій також впливає погодні умови, але це не змінює стратегічних планів Росії. Ворог активно готується до нових штурмів і наступів.