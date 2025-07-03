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Чи є сенс купувати горілку дорожче 300 гривень? Відповідь АІ

Четвер 03 липня 2025 15:25 promo
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Чи є сенс купувати горілку дорожче 300 гривень? Відповідь АІ Чи є сенс купувати горілку дорожче 300 гривень? Відповідь GPT (фото: прес-служба GreenDay)
Автор: Олександр Мороз

М’якість, якість, чистота - характеристики вже давно не привілей дорогих пляшок. Виявляється, оптимальний баланс "ціна-якість" закінчується десь на позначці 250–300 гривень за 0,5 л та навіть 0,7 л пляшки. Все, що дорожче - часто лише про імідж, але не про напій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення GreenDay, підготовлене на основі відповіді АІ.

Спирт "Люкс" — норма, а не виняток

Більшість дорогих горілок активно акцентують на тому, що використовують якийсь особливий спирт. Але варто зауважити: сьогодні спирт класу "Люкс" — це стандарт для горілки високої якості середнього цінового сегменту,

Наприклад, у складі горілки Green Day, ціна якої від 130 грн за 0,5 від грн, також використовується спирт класу "Люкс", що проходить кілька ступенів контролю.

То чому тоді деякі бренди ставлять цінник у 300–500 гривень? Це вже питання не якості спирту.

Податки й упаковка однакові для всіх

Держава встановлює фіксований акциз на міцний алкоголь — приблизно 27 грн на кожну пляшку об’ємом 0,5 л. Скло, логістика, ПДВ, етикетка, марка акцизу — усе це в середньому коштує однаково незалежно від бренду.

Горілка, яка коштує 130-150 грн, проходить усі ті самі процеси, що й та, яка продається за 300+ грн. Єдине, що додається — вкладення у брендинг, рекламу, дорогі пляшки або пакування.

Різниця в технології? Не завжди

Деякі виробники преміум-сегмента хизуються фільтрацією іонами золота, алмазним пилом тощо. Це добре звучить у рекламі, але чи справді відчутно в смаку?

Горілка Green Day, до прикладу, використовує класичну багаторівневу фільтрацію: вугільну, срібну, мембранну — і це робить напій м'яким, збалансованим та безпечним для організму.

На практиці — більшість споживачів не відрізнить на смак «преміум» за 300 - 400 грн від якісно виготовленої горілки за 130-250 грн.

За що ми тоді насправді платимо?

Коли ціна перевищує 300 грн, варто поставити собі питання: за що конкретно я переплачую? За декоративну пляшку? За міжнародну рекламу? За глянцеву коробку?

В українських реаліях горілка — це передусім про чистоту і м’якість, а не про необгрунтовану у багатьох випадках лакшері-подачу.

Green Day доводить — переплачувати не треба, купуючи 0,5 л за 130-150 гривень ви отримуєте і якісний спирт, і сучасні способи фільтрації, і ретельний контроль за виробництвом.

Оптимальна ціна існує

Як показує ринок, якісну горілку можна купити від 130 до 300 грн. Ви платите не за назву, а за реальний продукт.

Green Day — яскравий приклад того, як можна запропонувати преміальні характеристики за середню ціну. І таких брендів — чимало.

Все, що дорожче, — це вже про хвастощі, упаковку чи "статус". А не про напій.

Отже, якщо ваша мета — м’який смак, чистий склад і якісний спирт, немає жодної потреби переплачувати. Сегмент до 300 гривень вже охоплює всі технологічні можливості якісного виробництва.

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