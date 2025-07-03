Мягкость, качество, чистота - характеристики уже давно не привилегия дорогих бутылок. Оказывается, оптимальный баланс "цена-качество" заканчивается где-то на отметке 250-300 гривен за 0,5 л и даже 0,7 л бутылки. Все, что дороже - часто лишь об имидже, но не о напитке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение GreenDay, подготовленое на основе ответа АИ.

Спирт "Люкс" - норма, а не исключение

Большинство дорогих водок активно акцентируют на том, что используют какой-то особый спирт. Но стоит заметить: сегодня спирт класса "Люкс" - это стандарт дляводки высокого качества среднего ценового сегмента,

Например, в составе водки Green Day, цена которой от 130 грн за 0,5 от грн, также используется спирт класса "Люкс", который проходит несколько ступеней контроля.

Так почему тогда некоторые бренды ставят ценник в 300-500 гривен? Это уже вопрос не качества спирта.

Налоги и упаковка одинаковы для всех

Государство устанавливает фиксированный акциз на крепкий алкоголь - примерно 27 грн на каждую бутылку объемом 0,5 л. Стекло, логистика, НДС, этикетка, марка акциза - все это в среднем стоит одинаково независимо от бренда.

Водка, которая стоит 130-150 грн, проходит все те же процессы, что и та, которая продается за 300+ грн. Единственное, что добавляется - вложения в брендинг, рекламу, дорогие бутылки или упаковку.

Разница в технологии? Не всегда

Некоторые производители премиум-сегмента хвастаются фильтрацией ионами золота, алмазной пылью и тому подобное. Это хорошо звучит в рекламе, но действительно ли ощутимо во вкусе?

Водка Green Day, к примеру, использует классическую многоуровневую фильтрацию: угольную, серебряную, мембранную - и это делает напиток мягким, сбалансированным и безопасным для организма.

На практике - большинство потребителей не отличит на вкус "премиум" за 300 - 400 грн от качественно изготовленной водки за 130-250 грн.

За что мы тогда на самом деле платим?

Когда цена превышает 300 грн, стоит задать себе вопрос: за что конкретно я переплачиваю? За декоративную бутылку? За международную рекламу? За глянцевую коробку?

В украинских реалиях водка - это прежде всего о чистоте и мягкости, а не о необоснованной во многих случаях лакшери-подаче.

Green Day доказывает - переплачивать не надо, покупая 0,5 л за 130-150 гривен вы получаете и качественный спирт, и современные способы фильтрации, и тщательный контроль за производством.

Оптимальная цена существует

Как показывает рынок, качественную водку можно купить от 130 до 300 грн. Вы платите не за название, а за реальный продукт.

Green Day - яркий пример того, как можно предложить премиальные характеристики за среднюю цену. И таких брендов - немало.

Все, что дороже, - это уже о хвастовстве, упаковке или "статусе". А не о напитке.

Итак, если ваша цель - мягкий вкус, чистый состав и качественный спирт, нет никакой необходимости переплачивать. Сегмент до 300 гривен уже охватывает все технологические возможности качественного производства.