Чи є в Росії сили для наступу на Херсон: оцінка експерта

Сьогодні вночі російська армія вкрила артилерійським вогнем Херсон та його передмістя та спробувала диверсійними групами прорватись до обласного центру. Як зазначив в розмові з YouTube-каналом РБК-Україна Романенко, до проведення таких операцій росіяни готувались ще понад місяць тому.

"З того часу, коли вони почали захоплювати острови та з них вести дії в Херсонській області. З планами зрозуміло, але на "рішучі дії" наступального плану сил у них нема. Це не говорить про те, що вони відмовились від цього", - сказав він.

За словами Романенка, російські окупанти хочуть тримати Сили оборони в напрузі та визначити, наскільки міцна українська оборона в Херсонщині. Для цього вони застосовують диверсійно-розвідувальні групи.

"Це така розвідка боєм. Відомий прийом, вони його опрацьовують", - додав експерт.