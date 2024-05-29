UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи є ризики пересихання Дністра в Хотині: відповідь міністра екології України

Фото: ризики пересихання Дністра в Хотині (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і наразі ризиків немає.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовську службу "Радіо Свобода".

Напередодні стало відомо, що у Дністровському водосховищі спостерігається різке зниження води.

За словами місцевих мешканців, біля Хотинської фортеці відбулось повне пересихання, внаслідок чого Дністер там можна перейти пішки.

Як зазначає видання, зображення були підхоплені російською пресою. У повідомленнях російських ЗМІ були згадані старі наративи пропаганди країни-агресора, що нібито Україна "вкраде найбільшу річку Молдови", щоб виробляти електроенергію вище за течією Дністра.

Як повідомлялось вчора, річка Дністер, яка знаходиться на Буковині, сильно обміліла. Водойма фактично залишилася без води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваМинэкологииДнестр