Есть ли риски пересыхания Днестра в Хотине: ответ министра экологии Украины

В Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и рисков сейчас нет.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавскую службу " Радио Свобода ".
Накануне стало известно, что в Днестровском водохранилище наблюдается резкое понижение воды.
По словам местных жителей, возле Хотинской крепости произошло полное пересыхание, в результате чего Днестр там можно перейти пешком.
Как отмечает издание, изображения были подхвачены российской прессой. В сообщениях российских СМИ были упомянуты старые нарративы пропаганды страны-агрессора, что якобы Украина "украдет крупнейшую реку Молдовы", чтобы производить электроэнергию выше по течению Днестра.
Как сообщалось вчера, находящаяся на Буковине река Днестр сильно обмелела. Водоем фактически остался без воды.
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