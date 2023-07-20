Есть ли риск уменьшения помощи США из-за предстоящих выборов: что говорит Марченко

Американское правительство работает над дополнительной помощью Украине в 2024 году. Несмотря на то, что с приближением выборов в США может ухудшиться политический контекст, уровень поддержки остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию " Экономическая правда ".

"Мы постоянно ведем диалог. Последняя моя поездка в Штаты была направлена на коммуникацию, что нам нужна дополнительная поддержка на следующий год", – рассказал он.

По словам Марченко, он получил сигналы, что правительство США работает над этим вопросом.

"Конечно, что могут быть изменения. Конечно, политический контекст изменился. Конечно, он изменится еще хуже, когда будем приближаться к выборам. Но высок уровень общественной и политической поддержки. И у нас есть надежда, что этот уровень поддержки материализуется в грантовую помощь бюджету страны на покрытие наших нужд", - добавил Марченко.

Помощь США Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что США, несмотря на результаты выборов, будут и дальше поддерживать Украину. Что касается грантовой программы, то 29 июня в Украину поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.