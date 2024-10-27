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Чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях сьогодні: відповідь ВМС

Неділя 27 жовтня 2024 06:50
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Чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях сьогодні: відповідь ВМС Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Росія час від часу тримала у Чорному й Азовському морях носії крилатих ракет типу "Калібр". Однак в останній час їх не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, 27 жовтня, в Чорному й Азовському морях відсутні будь-які кораблі.

Водночас військові помітили 2 ворожі судна у Середземному морі. Обидва є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях сьогодні: відповідь ВМС

Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот станом на 24 жовтня справді вийшов із Криму. Однак загроза атак, як і раніше, залишається.

Він додав, що єдиною відносно адекватною гарантією безпеки могла б стати повна відсутність російських кораблів в Азово-Чорноморському регіоні. Що в принципі, ми і бачимо на сьогоднішній день.

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