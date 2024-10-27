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Есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях сегодня: ответ ВМС

Воскресенье 27 октября 2024 06:50
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Есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях сегодня: ответ ВМС Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия время от времени держала в Черном и Азовском морях носители крылатых ракет типа "Калибр". Однако в последнее время их не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 27 октября, в Черном и Азовском морях отсутствуют какие-либо корабли.

В то же время военные заметили 2 вражеских судна в Средиземном море. Оба являются носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях сегодня: ответ ВМС

Напомним, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот по состоянию на 24 октября действительно вышел из Крыма. Однако угроза атак по-прежнему остается.

Он добавил, что единственной относительно адекватной гарантией безопасности могло бы стать полное отсутствие российских кораблей в Азово-Черноморском регионе. Что в принципе, мы и видим на сегодняшний день.

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