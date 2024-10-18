Чи є ракетоносії РФ у Чорному морі сьогодні: у ВМС дали відповідь

Станом на 06:00, 18 жовтня, українські військові знову фіксують ракетоносій РФ в акваторії Чорного моря. Проте він не становить загрози для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Зокрема, сьогодні у Чорному помічено один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Проте його загальний залп ракет станом на сьогодні становить 0 одиниць.
В Азовському морі, як і в минулі дні та тижні, судна росіян відсутні. Однак військові зафіксували чотири кораблі РФ у Середземному морі. З них три є ракетоносіями "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону, що російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні. Що ж стосується Середземного моря, звідти ворог так само не може потрапити.
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