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Чи є ракетоносії в Чорному морі на ранок: що кажуть у ВМС

Фото: РФ вивела один ракетоносій у Чорне море 9 червня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

У Чорному морі на ранок неділі, 9 червня, Росія тримає один ракетоносій, "начинений" ракетами типу "Калібр". Також вони є і в Азовському, і у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Азовському морі РФ тримає 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з, яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Ситуація на фронті в Україні

Ситуація на фронті залишається досить важкою. На Покровському напрямку ситуація загострилася, ЗСУ відбили 20 атак окупантів. На вечір, 8 червня, ще сім атак тривали. Зокрема, загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку та Новоолександрівку.

За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців) Харківської області. Водночас, як стверджують в ISW, після нового наступу на Харківщину, армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, Z-канали поширюють відео військових із фейковим озвученням, у яких спростовують втрати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в Україні