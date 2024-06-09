RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли ракетоносители в Черном море на утро: что говорят в ВМС

Фото: РФ вывела один ракетоноситель в Черное море 9 июня (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

В Черном море на утро воскресенья, 9 июня, Россия держит один ракетоноситель, "начиненный" ракетами типа "Калибр". Также они есть и в Азовском, и в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море РФ держит 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

А в Средиземном море 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Ситуация на фронте в Украине 

Ситуация на фронте остается достаточно тяжелой. На Покровском направлении ситуация обострилась, ВСУ отразили 20 атак оккупантов. На вечер, 8 июня, еще семь атак продолжались. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеньевку и Новоалександровку.

По данным Института изучения войны, российские оккупанты, вероятно, недавно захватили село Глубокое (к северу от Липцев) Харьковской области. В тоже время, как утверждают в ISW, после нового наступления на Харьковщину, армия РФ понесла значительные потери личного состава. Чтобы скрыть реальное положение дел, Z-каналы распространяют видео военных с фейковой озвучкой, в которых опровергают потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине