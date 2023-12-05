Чи є в планах США постачання нової далекобійної зброї Україні: відповідь Держдепу

Уряд США готовий розглядати всі варіанти та збільшувати свою підтримку України. Водночас питання щодо постачання нової далекобійної зброї наразі тільки обговорюється та конкретної відповіді на нього немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.

"Це питання обговорюється, але на даний момент я не маю конкретної відповіді. Але досі ми бачили, що уряд США готовий розглядати всі варіанти та збільшувати свою підтримку", - сказав він.

Представник Держдепу нагадав, що США вже надали потужну зброю для самооборони України.

"Я не можу коментувати конкретні системи чи нові озброєння. Але можу сказати, що уряд США продовжує розглядати усі можливі варіанти підтримки України. І він залишається у тісному контакті з урядом України та обговорює потреби України в обороні", - зазначив Сайзек.

За його словами, США бачили досі те, що ЗСУ дуже здібні, дуже швидко розуміють, як використовувати будь-які озброєння для самооборони, вони дуже креативно використовують усе це обладнання.

"Ми бачимо, що стосується F-16, що українські льотчики дуже здібні, готові, мають дуже високу мотивацію", - резюмував він.

Постачання далекобійної зброї США в Україну

Як повідомлялося наприкінці листопада, США переносять на наступний рік передачу Україні першої великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км. ЗСУ потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS, що були передані раніше Штатами. Це дозволить бійцям ЗСУ вражати цілі противника на відстані, що вдвічі перевищує дальність застосування артилерійської ракетної системи (HIMARS).