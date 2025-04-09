Чи є план "Б" на випадок відмови РФ від перемир'я? Пояснення Зеленського

Наразі ініціативу щодо повного припинення вогню в Україні взяли на себе Сполучені Штати. Їм у цьому ніхто не заважає.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Зеленського, чи обговорюється з партнерами лише припинення вогню в Україні і чи є план "Б". На що президент відповів, що саме американська сторона виступила з пропозицією домовитися про безумовне припинення бойових дій, і нині робить кроки в цьому напрямку.

"Зараз ми говоримо про повне припинення вогню з американською стороною. Вважаємо, що вони взяли ініціативу та її лідерство. І, якщо чесно, їм ніхто не заважає", - наголосив президент.

За його словами, є й інші країни, які хотіли б долучитися до процесу, але саме США наразі мають найбільший вплив у цьому питанні.

Зеленський зазначив, що у разі провалу переговорів Сполучені Штати обіцяли "відповідні сильні кроки", хоча конкретику цих дій поки що не озвучували.

"Які це кроки будуть, я не знаю. Вони знають, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки", - заявив він.

Президент також звернув увагу на питання гарантій безпеки. За його словами, міжнародні партнери чітко дали зрозуміти, що надати такі гарантії в умовах активних бойових дій неможливо. Тому Україна сподівається отримати їх або під час режиму припинення вогню, або в момент підписання угоди про завершення війни.

"Ми вважаємо, і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання гарантій безпеки повинен бути в момент припинення вогню", - пояснив він.

Щодо строків перемовин, Зеленський зауважив, що затягування процесу невигідне і для США, тому сторони очікують на конкретний результат.

"Моя думка, що і США також невигідні довгі розмови про припинення вогню. Тому ми вважаємо, що повинен бути результат. І ми дуже надіємося, що буде результат", - додав президент.

Переговорний процес щодо завершення війни

Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. Тоді Штати спочатку запропонували сторонам підтримати повне перемир'я, а через деякий час запропонували 30-денне припинення вогню.

Згодом США та Україна представили спільну заяву щодо своїх перемовин. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна. Аналогічну заяву опублікувала і Росія, однак у їх версії було вказано низку умов для перемир'я з Україною на морі.