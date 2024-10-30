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Чи є обвал фронту на Донбасі: оцінка військового

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Ситуація у Донецькій області наразі складна ситуація, є серйозна загроза обороні українських військ. Однак обвалу фронту немає.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Я звичайно не генерал, але, як я знаю, посипався фронт - це коли обвалюється оборона на відтинку 20-30 кілометрів в глибину та ширину, коли війська потрапляють в оточення, коли ми бачимо, що ворог займає плацдарми та наступає швидко", - сказав Тимочко.

Як приклад він навів обвал російської оборони під час наступу ЗСУ у Харківській області.

"А на напрямку, де тривають важкі бої вже 2 роки, де все поруйновано та максимальне скупчення ворожих сил, ми можемо говорити про складну обстановку, про серйозну загрозу для нашої оборони, про труднощі, з якими стикаються наші військові, але говорити про обвал...", - додав військовий.

Він зазначив, що рішення про відступ ЗСУ з якоїсь ділянки фронту приймає старше військове командування відповідно до ситуації.

"Я не бачив цілих колон наших полонених військових, які здаються в полон, чи може десятки одиниць техніки, які ворог захопив, чи може склади. Якщо відступають, то значить приймається якесь рішення. Рішення на рівні ситуації, яка відома старшому командуванню та може бути невідома середній ланці", - додав Тимочко.

 

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Від початку доби, 30 жовтня, на фронті відбувся 51 бій, найбільше - на Курахівському напрямку.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового, у західній та центральній частині Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару.

Тим часом українські захисники відновили позиції у Торецьку.

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