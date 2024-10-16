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Чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні: позиція НБУ

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо", - сказав він.

За його словами, відбулося кілька технічних місій МВФ для вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

Пишний вважає, що із запровадженням ліміту перекази з картки на картку у 150 тис. гривень на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

На його думку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації.

"Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов’язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, позиція центральних банків світу щодо крипто валют залишається вкрай обережною. Водночас у січні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж США вперше схвалила біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткойн. Цей крок став знаковою подією для сектора цифрових активів вартістю приблизно 1,7 трильйона доларів.

У НБУ і раніше заявляли, що не вважають криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".

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