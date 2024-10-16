Чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні: позиція НБУ

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо", - сказав він.

За його словами, відбулося кілька технічних місій МВФ для вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

Пишний вважає, що із запровадженням ліміту перекази з картки на картку у 150 тис. гривень на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

На його думку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації.

"Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов’язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів", - сказав голова НБУ.