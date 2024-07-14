Чи є в Криму російська ядерна зброя: що каже ГУР

Російські окупанти здійснили часткове відновлення радянського складу ядерної зброї "Феодосія-13" в окупованому Криму. Однак зараз зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Крим".
В Головному управлінні розвідки МО України зазначили, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.
В січні минулого року представник ГУР МОУ Андрій Черняк повідомляв, що окупанти у Криму працювали над відновленням складу ядерної зброї на території півострова.
Проте за наявними нині даними, хоч росіяни й провели часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13" нині він використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів.
ГУР зазначило, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму.
Зокрема, окупаційні ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму володіють оперативно-тактичними ракетами ракетних бригад типу "Іскандер", а також спеціальними артилерійськими пострілами та артилерійськими частинами, на озброєнні яких знаходяться 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.
Російські повітряно-космічні сили мають ядерні боєприпаси військово-повітряних сил, такі як - бойові частини крилатих ракет авіаційного базування, авіаційні бомби та авіаційні морські міни. Їх носіями можуть бути штурмові та бомбардувальні літаки оперативно-тактичної авіації (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. MіГ -31К).
Крім того, українські розвідники додали, що можуть бути окремі, визначені відповідними наказами, частини ППО, що оснащені комплексами С-300ПМ. Зокрема, військово-морський флот Росії має:
Водночас ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.
Нагадаємо, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважав, що частину ядерної зброї росіяни можуть зберігати в Криму.
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