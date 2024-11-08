Чи є гріхом хейт в соцмережах: що каже Епіфаній
Церква закликає українців бути уважними до своїх дій та слів у соціальних мережах, особливо коли йдеться про хейт, оскільки в умовах війни та важких випробувань багато хто виплескує свої емоції, зокрема агресію та ненависть, на інших віртуально.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Він наголошує на тому, що агресивні висловлювання, хейт та ворожість є формами духовного падіння і можуть мати наслідки не лише в житті, а й у вічності.
За словами митрополита, ненависть та злоба завжди спрямовані на знищення особистості, оскільки прагнуть принизити або зранити людину.
За його словами, піддавшись такій емоції, людина руйнує не лише внутрішній спокій, а й свої відносини з ближніми, створюючи атмосферу напруження та роз’єднаності.
На думку Епіфанія, важливо відповідати на зло добром, адже християнське вчення закликає до любові навіть до ворогів.
Митрополит також звертає увагу на те, що хейт у соцмережах, як і в реальному житті, є вираженням людського гріха, а отже, потребує покаяння та самоконтролю.
Хейт - це залежність, яка, за його словами, може втягнути людину в ще більшу агресію та стрес, розпалюючи ще більшу поляризацію в суспільстві. Він закликає українців залишатися єдиними та не дозволяти хейту руйнувати їх із середини, особливо в такі непрості часи.
Епіфаній дав поради українцям, як протистояти хейту:
- не реагувати та не давати йому "поживи",
- не вступати в пусті суперечки,
- не уподібнюватись тим, хто поширює ненависть.
"Писання вчить нас на зло відповідати добром. У випадку хейтерів це може бути подяка за пораду, підтримка і розуміння, що певна людина в даний момент перебуває в сум’ятті, у неврівноваженому душевному, емоційному чи психічному стані. Можна подумки або словесно пробачити їй образу, за потреби висловити свою незгоду з агресивними і нечемними висловлюваннями, натомість побажати доброго дня, миру і спокою", - пояснив він.
Митрополит наголосив на тому, що зло потрібно перемагати через добро, адже одне зло іншим злом переможене бути не може.
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