Чи є у Чорному й Азовському морях ракетоносії: У ВМС дали відповідь

Нагадаємо, що протягом цього тижня Російська Федерація випустила по Україні вже понад 600 КАБів, більше 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 6 липня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Російська армія активізувалася на Лиманському і Курахівському напрямках, проте найбільше ворог проявив себе на Покровському напрямку.

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