Есть ли в Черном и Азовском морях ракетоносители: В ВМС дали ответ

В то же время, по состоянию на 6:00 российские ракетоносители присутствуют в Средиземном море. В частности, зафиксированы два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: