RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли в Черном и Азовском морях ракетоносители: В ВМС дали ответ

Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро, 7 июля, в Черном море не зафиксирован ни один вражеский корабль. Между тем в Азовском море есть 3 вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram военно-морских сил ВСУ.

В то же время, по состоянию на 6:00 российские ракетоносители присутствуют в Средиземном море. В частности, зафиксированы два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним, что в течение этой недели Российская Федерация выпустила по Украине уже более 600 КАБов, более 60 "Шахедов" и почти 40 ракет разных типов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 6 июля, на фронте произошло 123 боевых столкновения. Русская армия активизировалась на Лиманском и Кураховском направлениях, однако больше всего враг проявил себя в Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине