Не Джонсон. Британці назвали найкращого кандидата на посаду прем'єра

Жителі Великобританії вважають, що колишній міністр фінансів Ріші Сунак може краще впоратися з роботою на посаді прем'єра, аніж Борис Джонсон та лідерка Палати громад Пенні Мордонт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, опубліковані на авторитетному майданчику YouGov.
Зокрема опитування показало, що Сунак є єдиним кандидатом, який, на думку громадськості, не буде поганим прем'єром. Таким чином, британці вважають, що він має більше шансів очолити уряд, ніж у Джонсон і Мордонт.
За даними опитування, 43% британців впевнені, що Сунак добре впорається зі своїм завданням. За ним іде Джонсон з 34%, проте 56% опитаних схиляються до того, що він "зробить погану роботу". Що стосується Пенні Мордонт, то лише 26% британців вважає, що вона може досягти успіху.
Фото: результати опитування
На сьогодні складно говорити про те, як ці цифри можуть вплинути на вибір членів Консервативної партії, оскільки 48% британців хочуть, щоб уряд взагалі очолив лідер лейбористів Кейр Стармер. Але для цього потрібна перемога на наступних парламентських виборах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пенні Мордонт стала першим кандидатом , який офіційно заявив про висування на посаду прем'єра та лідера Консервативної партії.
Поки що лідерами гонки називають Джонсона та Сунака, які ще публічно не заявляли про балотування.
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