Не Джонсон. Британцы назвали лучшего кандидата на должность премьера

В частности, опрос показал, что Сунак является единственным кандидатом, который, по мнению общественности, не будет плохим премьером. Таким образом, британцы считают, что у него больше шансов возглавить правительство, чем у Джонсона и Мордонт.

По данным опроса, 43% британцев уверены, что Сунак хорошо справится со своей задачей. За ним идет Джонсон с 34%, однако 56% опрошенных склоняются к тому, что он "проделает плохую работу". Что касается Пенни Мордонт, то лишь 26% британцев считает, что она может преуспеть.

Фото: результаты опроса

На сегодня сложно говорить о том, как эти цифры могут повлиять на выбор членов Консервативной партии, поскольку 48% британцев хотят, чтобы правительство вообще возглавил лидер лейбористов Кейр Стармер. Но для этого необходима победа на следующих парламентских выборах.