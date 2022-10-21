Не Джонсон. Британцы назвали лучшего кандидата на должность премьера

Жители Великобритании считают, что бывший министр финансов Риши Сунак может лучше справиться с работой на посту премьера, чем Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, опубликованные на авторитетной площадке YouGov.
В частности, опрос показал, что Сунак является единственным кандидатом, который, по мнению общественности, не будет плохим премьером. Таким образом, британцы считают, что у него больше шансов возглавить правительство, чем у Джонсона и Мордонт.
По данным опроса, 43% британцев уверены, что Сунак хорошо справится со своей задачей. За ним идет Джонсон с 34%, однако 56% опрошенных склоняются к тому, что он "проделает плохую работу". Что касается Пенни Мордонт, то лишь 26% британцев считает, что она может преуспеть.
Фото: результаты опроса
На сегодня сложно говорить о том, как эти цифры могут повлиять на выбор членов Консервативной партии, поскольку 48% британцев хотят, чтобы правительство вообще возглавил лидер лейбористов Кейр Стармер. Но для этого необходима победа на следующих парламентских выборах.
Напомним, ранее сообщалось, что Пенни Мордонт стала первым кандидатом, который официально заявил о выдвижении на пост премьера и лидера Консервативной партии.
Пока же лидерами гонки называют Джонсона и Сунака, которые еще публично не заявляли о баллотировании.
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