Чи дозволять у Києві роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги: відповідь КМДА

У Києві не планують скасовувати заборону на роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги, оскільки люди повинні мати можливість пройти в укриття.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю ТСН заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У чиновника запитали, чи планує влада Києва скасовувати заборону на роботу громадського транспорту під час повітряних тривог.

"Думаю що ні. Де має бути людина під час повітряної тривоги? Правильно, в укритті! Тому ми даємо можливість людям вийти з громадського транспорту та пройти до укриття для збереження власного життя та здоров'я. Ми даємо можливість, а далі - це вже відповідальність кожного", - наголосив він.

Поворозник також додав, що не рекомендував би їздити громадським транспортом біля інфраструктурних об'єктів під час частих атак росіян.

"Згадайте приліт ракети по телевежі в березні. Що б було, якби в той момент там приїжджав автобус чи тролейбус? А розбитий ракетою тролейбус на вулиці Кирилівській? Слава Богу, цей тролейбус був порожній і їхав у депо, але під час повітряної тривоги люди мають бути в укритті", - зазначив він.