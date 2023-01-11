Разрешат ли в Киеве работу общественного транспорта во время воздушной тревоги: ответ КГГА

В Киеве не планируют отменять запрет на работу общественного транспорта во время воздушной тревоги, поскольку у людей должна быть возможность пройти в укрытие.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью ТСН заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

У чиновника спросили, планируют ли власти Киева отменять запрет на работу общественного транспорта во время воздушных тревог.

"Думаю, что нет. Где должен быть человек во время воздушной тревоги? Верно, в укрытии! Поэтому мы даем возможность людям выйти из общественного транспорта и пройти к укрытию для сохранения собственной жизни и здоровья. Мы даем возможность, а дальше - это уже ответственность каждого", - подчеркнул он.

Поворозник также добавил, что не рекомендовал бы ездить на общественном транспорте возле инфраструктурных объектов во время частых атак россиян.

"Вспомните прилет ракеты по телебашне в марте. Что бы было, если бы в тот момент там приезжал автобус или троллейбус? А разбитый ракетой троллейбус на улице Кирилловской? Слава Богу, этот троллейбус был пуст и ехал в депо. Поэтому можем многое моделировать и придумывать, но во время воздушной тревоги люди должны быть в укрытии", - отметил он.