Разрешат ли в Киеве работу общественного транспорта во время воздушной тревоги: ответ КГГА
В Киеве не планируют отменять запрет на работу общественного транспорта во время воздушной тревоги, поскольку у людей должна быть возможность пройти в укрытие.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью ТСН заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
У чиновника спросили, планируют ли власти Киева отменять запрет на работу общественного транспорта во время воздушных тревог.
"Думаю, что нет. Где должен быть человек во время воздушной тревоги? Верно, в укрытии! Поэтому мы даем возможность людям выйти из общественного транспорта и пройти к укрытию для сохранения собственной жизни и здоровья. Мы даем возможность, а дальше - это уже ответственность каждого", - подчеркнул он.
Поворозник также добавил, что не рекомендовал бы ездить на общественном транспорте возле инфраструктурных объектов во время частых атак россиян.
"Вспомните прилет ракеты по телебашне в марте. Что бы было, если бы в тот момент там приезжал автобус или троллейбус? А разбитый ракетой троллейбус на улице Кирилловской? Слава Богу, этот троллейбус был пуст и ехал в депо. Поэтому можем многое моделировать и придумывать, но во время воздушной тревоги люди должны быть в укрытии", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 11 декабря утром, в Киеве после сильного снегопада коммунальные службы проводили ликвидацию последствия непогоды.
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