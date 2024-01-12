ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи достатньо військових РФ в Україні для повторення масштабного нападу: що кажуть в ГУР

Україна, П'ятниця 12 січня 2024 10:25
UA EN RU
Чи достатньо військових РФ в Україні для повторення масштабного нападу: що кажуть в ГУР Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі кількість російських військових на території України вдвічі більша, ніж напочатку повномасштабного вторгнення, однак угрупування ворога все одно недостатньо для повторення нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, прозвучала ця точна цифра (462 тисяч військових РФ на території України, - ред.), але в цілому показники понад 450 тисяч, це не нова інформація. Вже довший період вороже угруповування підтримується саме в цих межах. Плюс компоненти Росгвардії, спецслужби та інші складові", - сказав Юсов.

За його словами, це означає, що для повторення масштабного нападу цього ворогу не достатньо попри те, що це угруповування понад вдвічі більше ніж напочатку повномасштабного вторгнення.

"Мобілізаційні заходи в Росії тривають і після виборів Путіна цілком ймовірно, що актуалізується питання публічної, а не лише прихованої мобілізаційної кампанії", - додав представник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, вчора заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що на території України наразі перебувають 462 тисячі російських військових. Зокрема 35 тисяч осіб "Росгвардії" забезпечують окупаційний режим на тимчасово поневоленій території.

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність - де чисельність особового складу менше ніж 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", - сказав Скібіцький.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ГУР
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Дар'я Касьянова: Депортація – лише одна з багатьох проблем, яку переживають діти через війну
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Дар'я Касьянова: Депортація – лише одна з багатьох проблем, яку переживають діти через війну