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Достаточно ли военных РФ в Украине для повторения масштабного нападения: что говорят в ГУР

Украина, Пятница 12 января 2024 10:25
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Достаточно ли военных РФ в Украине для повторения масштабного нападения: что говорят в ГУР Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас количество российских военных на территории Украины вдвое больше, чем в начале полномасштабного вторжения, однако группировки врага все равно недостаточно для повторения нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, прозвучала эта точная цифра (462 тысячи военных РФ на территории Украины, - ред.), но в целом показатели свыше 450 тысяч, это не новая информация. Уже более длительный период враждебная группировка поддерживается именно в этих пределах. Плюс компоненты Росгвардии, спецслужбы и другие составляющие", - сказал Юсов.

По его словам, это означает, что для повторения масштабного нападения этого врага недостаточно, несмотря на то, что эта группировка более чем вдвое больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

"Мобилизационные мероприятия в России продолжаются и после выборов Путина весьма вероятно, что актуализируется вопрос публичной, а не только скрытой мобилизационной кампании", - добавил представитель ГУР.

Что предшествовало

Напомним, вчера заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что на территории Украины находятся 462 тысячи российских военных. В частности, 35 тысяч человек "Росгвардии" обеспечивают оккупационный режим на временно порабощенной территории.

"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность - где численность личного состава менее 50%, в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", - сказал он. Скибицкий.

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