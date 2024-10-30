ua en ru
Ср, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи допоможе Захід військами через залучення КНДР до війни: що каже Зеленський

Україна, Середа 30 жовтня 2024 14:15
UA EN RU
Чи допоможе Захід військами через залучення КНДР до війни: що каже Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не наполягатиме на участі військ Заходу у війні. Навіть попри участь військ КНДР на боці окупантів.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

"Не впевнений, чесно кажучи. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно", -сказав він.

За словами президента, коли не має такого рішення від лідерів і від суспільств, дуже небезпечно порушувати цю тему, тому що можна втратити будь-яку іншу підтримку.

"Ми не можемо порушувати цю тему. Це не може бути лише нашою публічною волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, і ми не можемо ризикувати втратою підтримки, як ми вже маємо", - констатував голова держави.

Участь військ КНДР у війні

8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої війська в Україну, щоб воювати на боці РФ. Пізніше стало відомо про 12 тисяч північнокорейських солдатів.

Як зазначав голова ГУР Кирило Буданов, військові КНДР почнуть воювати проти України в листопаді. Зокрема, раніше стало відомо, що у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу КНДР.

Днями в Центрі нацопору заявили, що солдати КНДР вже знаходяться на території Курської області і розпочали злагодження. За останніми даними, Росія відправила до Курської області близько 3 тисяч військових Північної Кореї, які знаходяться в 50 км від кордону з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Російська Федерація КНДР
NEWS
Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього
Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна